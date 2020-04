Final da Copa da Alemanha é adiada

A final da Copa da Alemanha de futebol, prevista para 23 de maio em Berlim, foi adiada para uma data futura, anunciou nesta sexta-feira (24) a Federação Alemã, que espera poder concluir o torneio com portões fechados.

As semifinais da Copa da Alemanha, agendadas originalmente para esta semana, deveriam ter visto os duelo entre Bayern de Munique (atual campeão) e Eintracht Frankfurt de um lado e o Bayer Leverkusen e o modesto FC Saarbruecken (4ª divisão) do outro. Estes duelos já haviam sido adiados por causa da pandemia do coronavírus.

Fritz Keller, presidente da Federação Alemão, espera que as semifinais e a final possam ser disputadas mais adiante, embora sem público nos estádios.

"É realmente uma pena que esta partida tão especial (a final) tenha certamente que ser disputada sem espectadores", lamentou em comunicado.

Na quinta-feira (23), a Liga Alemã de Futebol (DFL) afirmou estar preparada para reiniciar a temporada de futebol na país em 9 de maio, mas aguarda a autorização do governo alemão para oficializar a data.