Mundial de vôlei de praia de Roma é adiado de 2021 para 2022

O Mundial de vôlei de praia que seria disputado em Roma, em setembro de 2021, foi adiado para junho de 2022 - anunciou a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) nesta sexta-feira (24).

"A decisão foi tomada em resposta à situação de emergência duradoura provocada pela epidemia da COVID-19 e pelo adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021", explicou a FIVB em um comunicado.

"A organização do Mundial implica um investimento fora do habitual e, nas condições atuais, não é possível trabalhar com segurança", declarou o presidente da Federação Italiana, Pietro Bruno Cattaneo, citado na nota à imprensa.