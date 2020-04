AFP: número de mortos por coronavírus no mundo passa de 190.000

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 190.000 mortos no mundo, dois terços deles na Europa, desde seu surgimento na China em dezembro - aponta balanço da AFP desta sexta-feira (24), com base em fontes oficiais.

No total, foram registrados 190.089 mortes no mundo, 116.221 delas na Europa, o continente mais afetado.

O total de casos de contágio chega a 2.698.733, dos quais 1.296.248 na Europa.

Os Estados Unidos são o país com mais óbitos (49.963), seguido de Itália, (25.549), Espanha (22.157), França (21.856) e Reino Unido (18.738).