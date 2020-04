As principais bolsas europeias abriram no vermelho nesta sexta-feira (24), influenciadas pela divisão dos líderes da União Europeia sobre o tamanho do pacote de estímulos financeiros para reativar a economia.

A Bolsa de Londres cedia 1,6% na abertura; Frankfurt, 2%; Paris, 1,5%; Milão, 1,7%; e Madri, 1,8%.

A Bolsa de Tóquio fechou negativa hoje, influenciada pela deterioração dos resultados das empresas no arquipélago.