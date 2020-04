Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Vodafone Idea Limited (VIL), importante operadora de telecomunicações da Índia, ampliou as implementações baseadas em OpenRAN no país com fornecedores de soluções OpenRAN. A OpenRAN da VIL foi implementada em diversas unidades de célula e está transmitindo tráfego comercial desde dezembro de 2019. A implementação foi realizada com soluções OpenRAN para 4G da Mavenir, que oferecem soluções segmentadas utilizando equipamentos CoTS e novos parceiros de rádio.

A VIL está comprometida com a OpenRAN e ampliará a implementação de unidades de TDD e Ma-MIMO em outras cidades neste ano.

A Vodafone Idea fez a maior implementação de Ma-MIMO da Índia, aprimorando consideravelmente a capacidade em importantes mercados.

"A Vodafone Idea está construindo uma rede 4G+ robusta e pronta para o futuro, com as mais recentes implementações tecnológicas. Após ter segmentado com sucesso a pilha de nossos principais elementos da rede central, consideramos a segmentação da RAN um próximo passo natural. Estamos satisfeitos em realizar uma parceria com a Mavenir para esta iniciativa, que tem o potencial de não só reduzir custos, mas também de criar incríveis recursos novos e personalizados para nossos requisitos comerciais", afirmou Vishant Vora, diretor de tecnologia da Vodafone Idea Limited.

"A Vodafone Idea está na vanguarda da tecnologia e da inovação, e busca utilizar e implementar as soluções mais versáteis e eficientes", declarou Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir. "O software OpenRAN da Mavenir foi desenvolvido para atender aos requisitos dos operadores mais exigentes para unidades completamente carregadas, como os requisitos da VIL para disponibilidade, KPIs de rede para experiência superior do cliente, inclusive rendimento e transferências para diferentes tecnologias".

A Vodafone Idea se envolve com os melhores parceiros do campo de OpenRAN para desenvolver uma solução robusta, que atenda aos requisitos de tráfego da rede indiana e construa uma rede 4G+ promovendo a implementação de tecnologias 5G na rede 4G da VIL.

OpenRAN se refere à funcionalidade de RAN segmentada, desenvolvida utilizando especificações de interface abertas entre elementos. Ela pode ser implementada em hardware com neutralidade de fornecedor e tecnologia baseada em interfaces abertas e padrões desenvolvidos pela comunidade. Saiba mais aqui.

A Vodafone Idea Limited é uma parceria entre o Aditya Birla Group e o Vodafone Group. Trata-se de uma importante prestadora de serviços de telecomunicações da Índia. A empresa oferece serviços de voz e rede para toda a Índia, em plataformas 2G, 3G e 4G. Com o grande portfólio de espectro para suprir a crescente demanda por dados e voz, a empresa tem o compromisso de proporcionar excelentes experiências aos clientes e contribuir para criar uma Índia verdadeiramente digital, ao possibilitar que milhões de cidadãos do país se conectem e construam um amanhã melhor. A empresa está desenvolvendo infraestrutura para introduzir tecnologias mais novas e inteligentes, de modo a permitir que clientes varejistas e empresariais estejam prontos para o futuro com ofertas inovadoras, convenientemente acessíveis por um ecossistema de canais digitais e também ampla presença física. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores Nacional (NSE) e na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE), ambas na Índia.

Para obter mais informações, acesse www.vodafoneidea.com.

A Mavenir é a única fornecedora de software de rede nativa em nuvem de ponta a ponta e tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS ( VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging [RCS]), redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com

