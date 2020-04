Municípios japoneses oferecem máscaras em troca de doações

No Japão, as prefeituras costumam enviar um pedaço de carne, ou de atum, em agradecimento às doações feitas pela população, mas, nesta época de pandemia, os presentes mais cobiçados são as máscaras cirúrgicas.

Muitos japoneses começaram a doar até 7.000 ienes (60 euros) para receber "de presente" máscaras laváveis de tecido produzidas localmente, contou à AFP uma autoridade da prefeitura de Aisho (centro).

"Fiquei surpreso. Recebemos muitas doações desde que começamos a oferecer estas máscaras, em 1o de abril", disse Junki Urabe.

Segundo ele, na semana passada, o município recebeu 100 doações de pessoas que queriam ganhar máscaras. Outros tipos de recompensa, como as iguarias locais, atraíram apenas 20 doadores.

"Nossa carne e nosso arroz também são muito apreciados, mas tenho a impressão de que as máscaras são muito procuradas por causa da epidemia do vírus", comentou.

No Japão, é possível fazer uma doação para os municípios e regiões de sua escolha e obter uma redução no imposto de renda e no imposto local, assim como o famoso "presente", adotado como forma de estimular essa prática.

Lançado em 2008, este sistema passou a gerar cerca de 70 milhões de euros em doações, chegando a 420 milhões em 2018, segundo o Ministério dos Assuntos Internos e de Comunicação.