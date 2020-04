EUA: 4,4 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego em uma semana

O número de novos pedidos de seguro-desemprego voltou a diminuir na semana passada nos Estados Unidos, com 4,42 milhões de solicitações, mas permanece em um nível historicamente alto - conforme dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Departamento do Trabalho.

Cerca de 5,2 milhões de pessoas solicitaram esse subsídio pela primeira vez na semana anterior, de acordo com números revisados.

Assim, o número de desempregados, que disparou desde março nos Estados Unidos, totaliza 26,4 milhões, como resultado das medidas de confinamento adotadas para tentar impedir a propagação da COVID-19.

A pandemia atingiu duramente os Estados Unidos, que é o país com mais mortes registradas, 46.583 até quarta-feira, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.

A queda no número de solicitações por seguro-desemprego mostra que a crise do coronavírus destruiu rapidamente parte do emprego criado pela recuperação após a Grande Recessão de 2009.

Para responder à crise, os legisladores da Câmara de Representantes concordaram com os termos para a votação de um pacote de ajuda de US$ 480 bilhões que se soma ao colossal plano de US$ 2,2 trilhões aprovado no final de março.

Os números semanais mostram que a onda de demissões continuou pela quinta semana consecutiva, apesar da ajuda do Congresso.

Ian Shepherdson, da consultoria Pantheon Macroeconomics, destacou a queda, mas disse que não é tão íngreme quanto esperava, embora o total mostre uma realidade "terrível".