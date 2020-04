Polêmica constitucional reaviva crise em Hong Kong

As ruas de Hong Kong voltaram à calma após meses de protestos, mas a agitação política persiste, como evidenciado no sábado pela detenção de membros da oposição e pela atual controvérsia constitucional sobre a ação de Pequim.

De junho a dezembro de 2019, a ex-colônia britânica passou pela pior crise política desde seu retrocesso à China em 1997, com protestos praticamente diários para denunciar a influência do poder central chinês e os violentos confrontos entre radicais e policiais.

Mas essas manifestações, que já haviam perdido força no final do ano, cessaram completamente devido às ordens preventivas necessárias para interromper a pandemia do novo coronavírus.

No entanto, nada foi resolvido entre, por um lado, Pequim e o executivo de Hong Kong e, por outro, a oposição pró-democracia que denuncia a interferência da China em sua região semi-autônoma e pede reformas.

Até haveria algo "novo e negativo" que estaria "em processo de incubação", de acordo com a empresa de gerenciamento de riscos Steve Vickers Associates, que nesta semana apontou para a intransigência de cada lado.

- Lei Fundamental -

As tensões foram exacerbadas pela prisão, no sábado, de 15 personalidades do movimento pró-democracia por envolvimento nos protestos de 2019.

Todos eram moderados, ex-parlamentares ou universitários. Entre eles, o magnata da mídia Jimmy Lai, de 72 anos, e também Martin Lee, de 81 anos, um dos homens que, na década de 1980, participou da redação da "Lei Fundamental".

Este texto, que serve de constituição para a cidade e deve garantir até 2047 uma semi-autonomia e liberdades que não existem em nenhum lugar da China continental, é agora objeto de uma guerra de interpretações que pode ter importantes consequências.

Em uma declaração, o escritório de ligação, o braço do governo central em Hong Kong, sugeriu que qualquer obstrução do conselho legislativo (o parlamento de Hong Kong) pelos militantes "pró-democracia" poderia levar a problemas com a justiça.

A oposição se apressou em denunciar uma interferência inaceitável da China.

Ninguém discute que Pequim é responsável pela defesa e diplomacia de Hong Kong, mas o Artigo 22 da "Lei Fundamental" estipula que nenhum departamento do governo central pode "interferir" em áreas onde as autoridades locais governam, como no sistema legislativo e judicial.

O escritório de ligação disse que não se sente obrigado pelo Artigo 22 e pode realizar algum tipo de "supervisão" sobre Hong Kong, o que significa uma mudança de 180 graus em sua política tradicional.

A confusão aumentou quando o executivo local, bombardeado por perguntas sobre essas declarações que poderiam acabar com o status de Hong Kong, primeiro alegou que o escritório de ligação estava sujeito ao Artigo 22, antes de voltar atrás e finalmente concordar com Pequim.

Muitos ativistas temem que a China aproveite esse contexto de crise de saúde global para expandir inconstitucionalmente seus poderes em Hong Kong.

Outros temem a retomada dos protestos antes das eleições legislativas de setembro. Convocações para sair às ruas em 1º de julho circulam, embora nessa data as medidas de distanciamento social ainda estejam em vigor devido ao novo coronavírus.