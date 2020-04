Jogadores do Watford aceitam redução de seus salários

Seguindo o exemplo de outros clubes ingleses, os jogadores do Watford aceitaram uma redução salarial para ajudar o time a enfrentar as consequências econômicas da nova pandemia de coronavírus, anunciou o clube nesta quarta-feira.

"O Watford Football Club chegou a um acordo com os jogadores visando a uma redução salarial do time", comunicou a equipe da Premier League em seu site.

"Podemos nos orgulhar de nossos jogadores por terem concordado em fazer esse gesto. Eles entenderam que têm um papel a desempenhar e não hesitaram em tomar essa decisão para o bem do clube como um todo", disse o presidente Scott Duxbury no comunicado.

"Ninguém, que trabalhe no que for, está empolgado com a ideia de reduzir seu salário", mas os jogadores entenderam que "tudo o que está em jogo prevalece", disse o capitão Troy Deeney.

O clube não especificou o valor da redução, mas vários meios de comunicação informaram que será em torno de 30%.

Até agora, Arsenal, Southampton e West Ham são os clubes ingleses que chegaram a um acordo com seus jogadores para baixar seus salários, apesar de há semanas a opinião pública e o meio político exigirem um maior envolvimento dos jogadores.