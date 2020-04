Cantora Marianne Faithfull recebe alta após se recuperar da COVID-19

A cantora britânica Marianne Faithfull, de 73 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (22) de um hospital de Londres, onde estava internada há mais de três semanas com sintomas de coronavírus, segundo informações postadas no perfil oficial da artista no Twitter.

De acordo com a fonte, a equipe do hospital pertencente ao sistema público de saúde (NHS) "sem dúvida salvou sua vida".

"Estamos realmente felizes em dizer que hoje Marianne recebeu alta do hospital 22 dias após sua internação com sintomas da COVID-19", informou a postagem.

"Ela continuará sua recuperação em Londres", acrescentou a conta oficial, que expressou o agradecimento da cantora por "todos os tipos de mensagens de preocupação, o que significou tanto neste período, tão difícil para muitos".

"Ela também é muito grata a todos os funcionários do NHS que cuidaram dela no hospital e que, sem dúvida, salvaram sua vida".

Faithfull foi um dos ícones da década de 1960. Ela ficou famosa aos 17 anos de idade, graças à música "As Tears Go By", de Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones.

Além de cantora e compositora, também foi atriz ao longo de sua carreira de cinco décadas, mas teve que lidar com a dependência química e problemas de saúde.