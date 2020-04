Dalai Lama pede 'responsabilidade universal'

O líder espiritual tibetano, o Dalai Lama, convocou pessoas do mundo todo nesta quarta-feira para combater a nova pandemia de coronavírus por meio de um "genuíno senso de responsabilidade universal".

"No meio dessa batalha, somos lembrados do valor da compaixão e do apoio mútuo", escreveu em comunicado para marcar o Dia da Terra.

"A atual pandemia global ameaça a todos nós, sem distinções de raça, cultura ou gênero, e nossa resposta deve ser como uma única humanidade, atendendo às necessidades mais essenciais de todas".

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 84 anos disse que devemos "garantir que os doentes e os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo tenham acesso às necessidades fundamentais de água potável e saneamento adequado para impedir a propagação descontrolada de doenças. Higiene é uma das bases de cuidados de saúde eficazes".

O Dalai Lama fez da Índia sua casa desde que fugiu do Tibete, em 1959, e reside em Dharamsala, no norte do país.

Em fevereiro, ele marcou o 80º aniversário de sua consagração como líder espiritual do Tibete, uma posição realizada quase inteiramente no exílio e como alvo de constante difamação pelo Estado chinês.

Ele continua sendo a face universalmente reconhecida do movimento pela autonomia tibetana, mas os holofotes globais de que ele gozou depois de ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1989 diminuíram e os muitos convites para comparecer a eventos ao lado de líderes mundiais e estrelas de Hollywood diminuíram.

Isso se deve em parte ao fato de o líder, já mais idoso, ter diminuído sua agenda de viagens, mas também devido à crescente influência econômica e política da China.

Pequim o acusa de querer dividir a China e regularmente se refere a ele como um "lobo na túnica de um monge".