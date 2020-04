Gareth Bale doa 500.000 libras para um hospital contra COVID-19

O astro galês do Real Madrid, Gareth Bale, anunciou a doação de um milhão de libras (cerca de 570.000 euros) para o hospital em que nasceu, para ajudar na luta contra o novo coronavírus.

Bale, de 30 anos e com quatro títulos da Liga dos Campeões vestindo a camisa da equipe merengue, fez esse anúncio em um vídeo postado na conta do Twitter da autoridade sanitária galesa, a Cardiff and Vale Health Board.

"Eu só quero agradecer com este vídeo a todo o NHS (Serviço Nacional de Saúde) por seu trabalho duro e sacrifício durante a crise da COVID-19", disse o jogador de futebol.

"O Hospital Universitário de Gales tem um lugar especial em meu coração, foi lá que nasci e ele oferece uma grande ajuda aos meus amigos, minha família e toda a comunidade".

"Minha família e eu queremos mostrar nosso apoio. Continue com o bom trabalho, vocês estão fazendo um trabalho fantástico e nós agradecemos muito", acrescentou.

Até esta quarta-feira, 624 pessoas haviam morrido no País de Gales como resultado da COVID-19, que afetou mais de 8.000 habitantes dessa região do Reino Unido.

A Liga Espanhola está suspensa desde 12 de março como resultado da pandemia, embora as autoridades do país tenham chegado a um acordo com os dirigentes de futebol para que, nas próximas semanas, os profissionais possam voltar aos treinamentos para tentar concluir a temporada.