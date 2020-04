Nova York terá 'exército de rastreadores' de coronavírus coordenado por Bloomberg

O estado de Nova York, epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estado Unidos, terá um grande "exército de rastreadores" em busca de moradores infectados.

A operação será coordenada pelo ex-prefeito Mike Bloomberg, informou o governador Andrew Cuomo nesta quarta-feira (22), em entrevista coletiva.

"O rastreamento é muito, muito importante. Depois de detectados, os casos positivos serão isolados, ficarão em quarentena, não poderão sair, nem infectar mais ninguém. Essa operação nunca foi feita antes. É desafiadora", destacou.

Atualmente, há cerca de 500 "rastreadores" do vírus trabalhando no estado de Nova York, mas o número deve aumentar para milhares nas próximas semanas, disse Cuomo.

O multimilionário e ex-democrata Michael Bloomberg "ofereceu ajuda para desenvolver o primeiro programa de testes, rastreamento e isolamento", em colaboração com a Universidade Johns Hopkins e a organização especializada em saúde pública Vital Strategies, disse ele.

"Também trabalharemos com as universidades do estado de Nova York (SUNY) e a cidade de Nova York (CUNY) para recrutar rastreadores entre os 35.000 estudantes de medicina ", disse ele.

"Esta é uma tarefa monumental" que "nunca foi realizada", disse Cuomo, destacando que funcionará melhor se realizada em coordenação com os vizinhos Connecticut e Nova Jersey.

"Bloomberg coordenará todo o esforço", explicou. Ele projetará o programa e o treinamento, além de contribuir financeiramente com mais de US$ 10 milhões.

O estado de Nova York registrou mais de 257.000 casos confirmados de coronavírus e pelo menos 15.302 mortes, a maioria na Big Apple.

Cuomo se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca na terça-feira em busca de apoio para dobrar o número de testes realizados diariamente no estado de 20.000 para 40.000.

Segundo ele, o encontro foi "muito produtivo".