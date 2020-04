Dubai recebe milhares de passageiros de cruzeiros bloqueados pelo coronavírus

Dubai recebeu uma dezena de cruzeiros estrangeiros com milhares de passageiros a bordo, bloqueados no mar depois do fechamento de várias fronteiras devido à pandemia de COVID-19, informou nesta quarta-feira (22) à AFP um responsável portuário do emirado.

Emirados Árabes Unidos, uma federação de sete membros, incluindo Dubai, registrou oficialmente mais de 8.000 casos de coronavírus e 52 mortes. As autoridades de Dubai impuseram um confinamento rígido e suspenderam o transporte público.

No total, cerca de 13 navios com 29.000 passageiros e 10.000 tripulantes a bordo foram recebidos pelas autoridades marítimas de Dubai, segundo o diretor do porto comercial Rashed de Dubai, Mohammed al Manaei.

Os barcos poderão permanecer em Dubai até a temporada turística, em outubro, quando Mohammed al Manei "espera" que o porto comercial, atualmente deserto, já tenha voltado à normalidade.