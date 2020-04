Reino Unido registra 759 novas mortes por coronavírus, 18.100 no total

O Reino Unido registrou nesta quarta-feira 759 novas mortes em hospitais de pacientes infectados com o novo coronavírus, o que eleva o número de vítimas fatais desde o início da crise a 18.100, anunciou o ministério da Saúde.

Um total de 133.495 casos foram confirmados no país, um dos mais afetados da Europa e que está no "pico" da epidemia, afirmou o ministro da Saúde, Matt Hancock, no Parlamento.

Os dados das autoridades de saúde britânicas não incluem as mortes que acontecem nas residências ou em estabelecimentos como casas de repouso, onde, segundo representantes do setor, faleceram milhares de pessoas.

Nesta quarta-feira no Parlamento, o novo líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, criticou o governo por sua lentidão na resposta à pandemia.

"Há uma brecha entre as promessas e os fatos", denunciou. "Vemos que está surgindo uma tendência: fomos lentos em decidir o confinamento, lentos para fazer os testes e agora somos lentos me aceitar propostas de empresas britânicas para fabricar equipamentos médicos", disse Starmer.

O confinamento decretado pelo primeiro-ministro Boris Johnson em 23 de março foi prolongado até 7 de maio e, apesar da crescente pressão, o governo não está considerando atualmente nenhuma flexibilização, ao contrário de outros países europeus.

Johnson, que precisou ser internado na UTI devido à COVID-19, permanece em recuperação em sua residência de campo e é substituído à frente do Executivo pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.