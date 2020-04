Príncipe Albert II de Mônaco reduz orçamento da Casa Real

O príncipe Albert II de Mônaco decidiu reduzir o orçamento da Casa Real para enfrentar as "consequências econômicas sem precedentes" do surto de coronavírus, anunciou o Principado nesta quarta-feira.

"A gravidade da situação requer rigorosa gestão financeira (...) levando a uma redução geral nos gastos do Estado", afirmou o palácio em comunicado.

Como resultado, a alocação para os custos de financiamento do palácio do Principado diminuirá em 40% e passará de 13,2 para 8 milhões de euros, segundo a nota.

O próprio príncipe Albert II, chefe de Estado do Principado do Mônaco, contraiu a COVID-19 em meados de março, mas se recuperou algumas semanas depois sem maiores complicações.

A pequena cidade-Estado de pouco menos de 40.000 habitantes teve que cancelar vários grandes eventos, incluindo o icônico Grande Prêmio de Fórmula 1, que ocorreria em 24 de maio.

Além disso, sem turistas que geralmente gastam muito dinheiro em suas lojas de luxo ou cassinos, a receita caiu.

Em sua declaração, no entanto, o príncipe disse que "confia na solidez do modelo econômico e social do Principado de Mônaco para lidar com essa crise de saúde que tem consequências sem precedentes para a saúde".