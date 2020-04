Trump: instruí Marinha a destruir canhoneiras do Irã que importunem nossos navios

Em uma elevação de tom contra o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no Twitter na manhã desta quarta-feira, 22, que instruiu a Marinha americana a "abater e destruir toda e qualquer canhoneira iraniana" caso elas "importunem" navios americanos no mar. Tensões entre Estados Unidos e Irã têm o potencial de acrescentar novo ingrediente à crise do petróleo, na medida em que o país persa pode obstruir o trânsito de navios petroleiros no Estreito de Ormuz, importante rota do setor.