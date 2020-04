Facebook investe US$ 5,7 bi para se associar à Jio, plataforma digital indiana

O Facebook anunciou, nesta quarta-feira (22), um investimento de 5,7 bilhões de dólares na Jio Platforms, assumindo o controle de 9,99% desta filial digital do conglomerado Reliance Industries.

O grupo é propriedade de Mukesh Ambani, um dos homens mais ricos da Índia.

Este é um dos maiores investimentos estrangeiros já feitos no país. Com ele, o Facebook será o principal acionista minoritário da Jio Platforms.

Com 388 milhões de clientes de sua filial de telefonia Jio, primeiro operador de telefonia móvel de um país com 1,3 bilhão de habitantes, a Reliance Industries planeja lançar este ano um grande portal de vendas on-line, o JioMart.

O portal será um concorrente de peso para os atuais líderes do setor no país: Amazon e Filpkart. Este último é propriedade do distribuidor americano Walmart.

O Facebook explicou, nesta quarta, que o investimento lhe permitirá vincular "o poder do WhatsApp", seu aplicativo de mensagens instantâneas, à Jio Platforms, um grupo digital que se expande rapidamente, para gerar crescimento.

A Índia é o maior mercado do grupo Facebook, com cerca de 400 milhões de usuários.