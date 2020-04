Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD,uma empresa da Nordson (NASDAQ: NDSN), e a fabricante com liderança mundial em sistemas de dosagem de fluidos de precisão, comemora o Dia da Terra com a apresentação de uma nova linha de componentes de origem sustentável dos dispensadores Optimum® ECO, que incluem corpos de seringas, pistões, proteções das extremidades e de pontas.

Os componentes dos dispensadores Optimum ECO com liderança no mercado da Nordson EFD são moldados com o uso de até 96% de resina de polietileno de base biológica derivada da cana-de-açúcar. Estes componentes possuem a mesma integridade e oferecem o mesmo desempenho que outros componentes do Optimum. Os mesmos padrões rigorosos de qualidade de fabricação aplicam-se à produção de componentes consistentes do ECO Optimum, que oferecem resultados repetitivos de dispensação de fluidos, enquanto reduzem o desperdício.

"Com o lançamento do Optimum ECO, o nosso objetivo é reduzir o impacto no meio ambiente", disse Mark O'Shea, gerente global da linha de produtos para componentes de dispensadores na Nordson EFD. "Queríamos ser os primeiros no mercado a oferecer aos clientes uma alternativa para os consumíveis descartáveis de origem tradicional, sem sacrificar a qualidade ou o desempenho."

Os novos componentes dos dispensadores Optimum ECO incluem corpos e pistões de seringa de 3cc, 5cc, 10cc, 30cc e 55cc. Eles são usados em aplicações de dispensação de fluidos de precisão para fabricar vários tipos de produtos em diversos setores da indústria. A nova linha também inclui proteções de extremidades e de pontas do corpo da seringa.

