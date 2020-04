AFP: número de mortos por coronavírus passa de 177.000

O novo coronavírus deixou pelo menos 177.822 mortos no mundo desde que surgiu em dezembro passado - aponta um balanço da AFP feito com base em fontes oficiais e divulgado nesta quarta-feira (22).

Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 2.571.880 casos de contágio em 193 países, ou territórios. As autoridades consideram que, até agora, pelo menos 583.000 pessoas se recuperaram da doença.

Este número de casos diagnosticados positivos reflete, porém, apenas uma parte do total de contágios, em função das diferentes políticas adotadas por cada país para diagnosticar os casos. Em alguns, são contabilizadas somente os quadros mais graves.

O total de mortos nos Estados Unidos chega a 45.075, com 825.306 casos de contágio. De acordo com o governo americano, 75.673 pessoas se curaram da COVID-19. O primeiro caso da doença foi registrado no país no final de fevereiro.

Depois dos EUA, os países mais afetados são Itália, com 24.648 mortos e 183.957 casos; Espanha, com 21.717 mortos (208.389 casos); França, com 20.796 mortos (158.050 casos); e Reino Unido, com 17.337 mortos (129.044 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau) tem 82.788 pessoas contaminadas e, destas, 4.632 faleceram, e 77.151 se recuperaram. Nas últimas 24 horas, foram registrados 30 novos casos e nenhum óbito.

Desde o início da pandemia, a Europa soma 110.522 mortos (1.248.469 contágios); Estados Unidos e Canadá, 46.985 (863.728); Ásia, 7.372 (176.914); Oriente Médio, 5.886 (134.870); América Latina e Caribe, 5.767 (115.347); África, 1.195 (24.611); e Oceania, 95 (7.942).

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais compilados pela AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).