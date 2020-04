Gigante russo da web lança testes gratuitos de detecção da COVID-19 em Moscou

O gigante russo de Internet Yandex lançou um serviço de detecção gratuita do novo coronavírus para os habitantes de Moscou, epicentro da epidemia no país e onde as autoridades garantem terem aumentado a realização de testes.

Criador do motor de busca de mesmo nome na Internet e de outros serviços populares, a Yandex lançou esta iniciativa no âmbito da "aliança contra o coronavírus" organizada em março entre empresas do setor digital e industrial, com o apoio financeiro do fundo soberano que reúne as reservas do Estado russo.

O serviço, que em princípio propunha testes de detecção em domicílio para idosos acima de 65 anos, ficou aberto para o público em geral esta semana.

"É importante dar a possibilidade de fazer testes para as pessoas que continuam trabalhando e que não podem se permitir pagar um exame em um laboratório", disse à AFP a porta-voz da Yandex Sana Paritova.

Segundo a empresa, milhares de pessoas pedem o serviço diariamente. O teste é financiado pela companhia e por doações de particulares e de outras empresas. Os exames são feitos por laboratórios privados.

Nas últimas duas semanas, conforme números oficiais, a Rússia registrou um aumento importante das infecções de COVID-19, com 57.999 casos de contágio e 51 mortes.

As autoridades russas garantem ter uma das mais altas taxas de detecção do mundo, com 2,2 milhões de testes efetuados desde que o coronavírus chegou ao país, segundo números oficiais.

A confiabilidade desses testes foi bastante criticada, especialmente no início da epidemia.

"Houve um período, em que não eram de muito boa qualidade. Agora, a qualidade aumentou, e a cobertura, também, assim como a taxa de detecção", disse na segunda-feira o prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, durante reunião com o presidente Vladimir Putin.