Europa supera 110.000 mortes por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 110.000 pessoas na Europa, dado que representa dois terços das vítimas fatais no mundo, de acordo com um balanço atualizado pela AFP, com base em fontes oficiais, nesta quarta-feira às 9h20 GMT (6h20 de Brasília).

Com um total de 110.192 falecidos (e 1.246.840 contágios), a Europa é o continente mais afetado pela COVID-19, que matou 177.368 pessoas em todo o planeta.

Na Europa, Itália, com 24.648 mortos, e Espanha, com 21.717, são os países mais afetados, seguidos por França (20.796) e Reino Unido (17.337).