Espanha registra 435 mortes por coronavírus em 24 horas, segundo dia de leve alta

O ministério da Saúde da Espanha anunciou nesta quarta-feira 435 mortes por coronavírus na últimas 24 horas, cinco a mais que na terça-feira, o que eleva o total de vítimas fatais no país a 21.717.

O terceiro país com mais mortes por coronavírus do mundo iniciou a semana com o anúncio de 399 mortes por coronavírus na segunda-feira.

O país também registrou mais 4.200 novos casos nesta quarta-feira, o que eleva o balanço global a 208.389 infectados desde o início da epidemia, de acordo com o ministério da Saúde.