Austrália reabre Bondi Beach para surfistas após queda de casos de coronavírus

Os surfistas e pessoas que desejam nadar poderão voltar à famosa Bondi Beach, em Sydney, a partir da próxima semana, depois que o local permaneceu fechado por um mês e meio em consequência do número de casos de coronavírus na Austrália.

As autoridades informaram, no entanto, que a praia continuará fechada para quem deseja tomar sol, correr ou levar a família ao local, em um esforço para manter as regras estritas de distanciamento social da Austrália.

A prefeita de Waverley, na região de Sydney e onde fica Bondi, Paula Masselos, afirmou que os moradores das proximidades poderão voltar a surfar e nadar a partir de 28 de abril, apenas a partir de dois pontos de acesso.

"Estes corredores devem fornecer acesso seguro às águas apenas para nadadores e surfistas, ou seja, para que façam exercícios na água", disse Masselos.

"A areia permanece fechada, o que significa que as pessoas não podem correr, não podem fazer reuniões e não podem levar os filhos para brincar na areia", completou.

Bondi e as praias vizinhas foram fechadas no fim de março, depois que circularam fotos nas redes sociais que mostravam jovens na areia desafiando a proibição de reuniões ao ar livre.

A área foi considerada ponto crítico da COVID-19, depois que as autoridades detectaram mais de 180 casos entre mochileiros e moradores. O governo instalou uma clínica de detecção rápida da doença na localidade.

A Austrália registra mais de 6.600 casos e 74 mortes provocadas por COVID-19.