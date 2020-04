Irã anuncia lançamento de primeiro satélite militar

A Guarda Revolucionário do Irã anunciou nesta quarta-feira (22) o lançamento com sucesso de seu primeiro satélite militar, um programa que segundo o governo dos Estados Unidos oculta outro para desenvolver mísseis.

O satélite, que recebeu o nome Nour, "foi lançado com sucesso a partir do deserto de Markazi", centro do país, afirmou o Sepahnews, site da Guarda Revolucionária, exército responsável por defender os valores ideológicos da revolução islâmica.

De acordo com fontes da Guarda, o satélite foi colocado em órbita a 425 quilômetros da Terra.

"Este fato representa um grande êxito e um novo avanço no âmbito espacial iraniano", afirma o texto publicado pela Guarda.

No dia 9 de fevereiro o Irã lançou seu primeiro satélite, mas não conseguiu colocá-lo em órbita.

O governo dos Estados Unidos considera as incursões iranianas no espaço uma "provocação" e que acobertam um programa de desenvolvimento de mísseis balísticos.

As autoridades iranianas afirmam que seu programa espacial tem "fins pacíficos" e que suas ações são "transparentes" e respeitam as resoluções internacionais.

Em 2018, Washington se retirou de forma unilateral do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e reinstaurou sanções contra Teerã.