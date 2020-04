Rede de hotéis lança Conselho de Limpeza Global para liderar padrões de higiene na era da COVID-19

Haverá a exigência de que as superfícies sejam tratadas com desinfetantes de nível hospitalar (foto: Facebook/Marriot Bonvoy ) pandemia do novo coronavírus tem feito com que empresas se adaptem e intensifiquem padrões de higiene para proteção de seus funcionários e clientes. Além das práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a rede de hotéis Marriott International anunciou, nesta terça-feira (21), que lançará uma plataforma para elevar seus padrões, normas e comportamentos de hospitalidade, para enfrentar os desafios de saúde e segurança apresentados pelo atual ambiente pandêmico. tem feito com que empresas se adaptem e intensifiquempara proteção de seus funcionários e clientes. Além das práticas recomendadas pela(OMS), aanunciou, nesta terça-feira (21), que lançará uma plataforma para elevar seus padrões, normas e comportamentos de hospitalidade, para enfrentar os desafios de saúde e segurança apresentados pelo





As novas tecnologias que serão utilizadas pela rede incluem pulverizadores eletrostáticos com desinfetante de nível hospitalar para higienizar superfícies em todos os seus hotéis. Estes equipamentos limpam e desinfetam rapidamente áreas inteiras e podem ser usados em quartos, saguões, academias e outras áreas públicas. Além disso, a empresa passou a testar a tecnologia de luz ultravioleta para higienizar chaves para convidados e dispositivos compartilhados para associados.





No comunicado desta terça-feira, a empresa informou ainda que nos espaços públicos de seus hotéis e nos quartos haverá a exigência de que as superfícies sejam tratadas com desinfetantes de nível hospitalar. A Marriott também colocará lenços desinfetantes em cada quarto para uso pessoal dos hóspedes. O programa de segurança alimentar da empresa inclui diretrizes de saneamento e vídeos de treinamento para todos os associados operacionais, que incluem práticas de higiene e desinfecção.





“Por meio do conselho e do parecer científico de especialistas, estamos adotando uma abordagem criteriosa para definir um padrão de limpeza ainda mais alto e desenvolver novos protocolos de interação com os hóspedes. O Conselho de Limpeza Global da Marriott está focado em mais do que apenas desinfecção em todo o hotel, estamos oferecendo uma abordagem holística projetada para tranquilizar nossos hóspedes e associados”, complementou Ray Bennett.