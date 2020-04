Família real divulga vídeo da infância de Elizabeth II, que completa 94 anos

Para celebrar o 94º aniversário da rainha Elizabeth II nesta terça-feira, 21, a família real britânica divulgou nas redes sociais um vídeo com imagens da infância da monarca, já que todos os festejos foram cancelados devido à pandemia de covid-19.



Nas gravações é possível ver uma menina de poucos anos brincando com um carrinho de bebês, com a irmã, a princesa Margaret, e já um pouco maior dançando junto a ela e andando a cavalo, uma de suas paixões.



"Para quem está comemorando aniversário em casa hoje, com ou sem os entes queridos, enviamos nossos felizes agradecimentos", disse a conta da família real no Twitter.



A rainha está confinada com o marido, o príncipe Philip, na residência de Windsor, de onde recebeu as felicitações da família e de amigos virtualmente.



Devido às restrições impostas para frear a pandemia, os sinos da Abadia de Westminster, que soam nos aniversários da rainha, permaneceram em silêncio, o que não ocorria há mais de uma década, nem houve salvas de canhão, pela primeira vez no reinado de Elizabeth II.



A soberana está há semanas confinada em Windsor, ao oeste de Londres, com seu marido, de 98 anos. Devido à idade avançada, ambos estão no grupo de risco da covid-19.



Também para a data, os confeiteiros reais compartilharam uma suntuosa receita de cupcakes de chocolate.



A rainha Elizabeth II recebeu parabéns de sua família a distância, pelas redes sociais. O primeiro foi seu filho mais velho, o príncipe Charles. O herdeiro do trono britânico tuitou uma série de fotos da soberana ao longo dos anos.



Charles contraiu covid-19 e já está recuperado. Ao contrário do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que teve de ser internado na unidade de terapia intensiva, o príncipe sofreu uma versão leve da doença.



O filho mais velho de Charles, segundo na linha sucessória, príncipe William, publicou uma fotografia dele com a avó e sua mulher, Kate.



A casa real já havia anunciado que não haverá o tradicional desfile militar, celebrado todos os anos em junho, para festejar oficialmente o aniversário da rainha Elizabeth II.



Em um histórico discurso transmitido pela televisão no início de abril, a rainha convocou seus súditos a resistirem, assegurando que "dias melhores virão".



Na segunda-feira, seu marido divulgou uma mensagem de caráter excepcional, na qual elogiou o "vital e urgente" trabalho do pessoal de saúde, especialistas e cientistas que lutam contra o coronavírus. Philip está há quase três anos afastado da vida pública. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)