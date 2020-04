Uefa recomenda que campeonatos nacionais suspensos sejam concluídos

A União Europeia de Futebol (Uefa) fez "uma forte recomendação" para que as competições nacionais, suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus, sejam concluídas, nesta terça-feira (21) em teleconferência com as 55 federações-membro.

"Uma variedade de opções sobre o calendário" foi apresentada às federações, completou a Uefa, sem apontar as datas para um eventual reinício das competições.

As competições futebolísticas estão suspensas em grande parte do mundo desde meados de março devido à pandemia da COVID-19, que paralisou o esporte no planeta.

"Foi feita uma forte recomendação para que sejam concluídas as competições nacionais, mas alguns casos especiais serão estudados, após as linhas diretrizes relacionadas à participação nas competições europeias para os campeonatos cancelados serem definidas", completou a entidade.

A Uefa poderia estar se referindo ao Campeonato Belga, que no início de abril cogitou a possibilidade de ser cancelado, uma medida que a entidade europeia classificou de "prematura" e não justificada", em carta enviada às federações, ligas e aos clubes.

Nesta mensagem, escrita em conjunto com a Associação Europeia de Clubes (ECA) e com a Associação de Ligas Europeias (European Leagues), o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou ter "confiança" na volta do futebol "nos próximos meses".

- Alemanha decide futuro na quinta -

A maior parte dos países europeu está organizando a volta das competições com portões fechados, sem torcida nos estádios. A Liga Alemã de Futebol (DFL) se reunirá nesta quinta-feira (23) para debater o tema e aguarda a aprovação do governo para voltar a disputar seus campeonatos nacionais a partir de 9 de maio.

A Federação Italiana se pronunciou na última sexta-feira (17) para retomar a Serie A "em final de maio ou início de junho", insistindo na importância econômica da volta aos campos.

Para Ceferin, "existem opções que permitem recomeçar as copas e campeonatos e concluí-los".

"Talvez tenhamos que jogar sem espectadores, mas o mais importante é, para mim, jogar as partidas", declarou na segunda-feira (20) o mandatário em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.

A Uefa continuará sua agenda de reuniões nesta quarta-feira com a ECA e a Associação de Ligas Europeias.