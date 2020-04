Mais de 2,5 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente no mundo e, deste total, 80% se concentram na Europa e nos Estados Unidos - aponta balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais.

Até o momento, foram detectados pelo menos 2.503.429 de casos de infecção e, destes, 172.551 mortes. A Europa é o continente mais afetado, com 1.230.522 de casos e 108.797 óbitos, seguida dos Estados Unidos, com 788.920 casos e 42.458 óbitos.