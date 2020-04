Comunicado do Business Wire :Prometric LLC

Prometric LLC ("Prometric"), líder global em desenvolvimento de testes, entrega de testes e serviços de candidatos, anunciou hoje dois novos compromissos para sua equipe de liderança. Sean Burke se uniu à empresa como vice-presidente sênior e diretor de clientes e Brooke Smith ingressou na empresa como vice-presidente sênior e diretora de marketing.

"A adição desses dois executivos experientes à nossa equipe de liderança é uma demonstração do foco contínuo em nossos clientes e no compromisso de investir no crescimento e evolução do mercado de avaliação", disse Roy Simrell, presidente e diretor executivo da Prometric. "Sob sua liderança, vamos acelerar o nosso trabalho no fornecimento de produtos inovadores e serviços de alta qualidade, que atendam às mudanças das necessidades do mercado, incluindo entrega segura e confiável de avaliações em qualquer plataforma e em qualquer lugar do mundo. Nossa missão é ser o parceiro de avaliação mais confiável do setor de avaliação para as principais associações profissionais do mundo, organizações de licenciamento e credenciamento e corporações."

Sean Burke é uma executivo experiente, com um histórico de desenvolvimento de empresas orientadas para o cliente, com recursos corporativos que produzem relacionamentos estratégicos eficazes a longo prazo. No cargo de diretor de clientes, ele é responsável pelo desenvolvimento e execução das estratégias de clientes e do usuário da Prometric. Burke proporciona liderança para as funções de gerenciamento de contas, sucesso do cliente e desenvolvimento de negócios da empresa, garantindo que os planos de entrada no mercado da empresa, o design organizacional comercial, os processos operacionais e os sistemas de desempenho permitam atingir os objetivos de crescimento corporativo e do cliente. Antes de ingressar na Prometric, Sean Burke atuou como vice-presidente sênior de vendas da LivePerson, uma empresa de plataforma de conversação habilitada para IA.

Brooke Smith atuará como diretora de marketing da Prometric. Como uma executiva de marketing e relações públicas orientada para resultados, ela é responsável pelas funções de marketing global da Prometric, incluindo gerenciamento de marca, marketing de produto, gerenciamento de propostas e buscas, além de comunicação corporativa. Smith também é responsável por definir a estrutura estratégica de marketing da empresa e por desenvolver planos de marketing corporativo, que refletem uma profunda consciência e entendimento dos setores, partes interessadas e clientes aos quais servimos. Brooke Smith orienta o envolvimento da Prometric com o setor de avaliação, incluindo patrocínio e participação em eventos do setor, participação em fóruns de liderança da indústria e várias vozes dos programas de clientes, que promovem a intimidade do cliente. Antes de ingressar na Prometric, Smith atuou como vice-presidente de desenvolvimento de clientes da Inmar Inc., uma empresa de serviços habilitados para tecnologia.

Sobre a Prometric

A Prometric, uma empresa global com liderança em desenvolvimento de testes, entrega de testes e serviços de candidatos, possibilita que os patrocinadores de testes do mundo inteiro avancem seus programas de credenciamento por meio de soluções de desenvolvimento e entrega de testes, que definem o padrão de qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado e com tecnologia habilitada na rede de testes mais segura do mundo, incluindo 14 mil locais em mais de 180 países ou através das conveniências de serviços de avaliação on-line. Para mais informações, acesse www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

