Hotel para refugiados na Grécia em quarentena por casos de coronavírus

As autoridades gregas decidiram isolar um hotel na região do Peloponeso, onde vivem temporariamente 470 migrantes, depois que o local registrou 150 casos de coronavírus entre os refugiados.

O hotel, localizado a 160 km de Atenas, está sendo vigiado pela polícia e "ninguém pode sair", disse uma autoridade local à emissora pública ERT.

"Todo o hotel está em quarentena", explicou o Ministério da Imigração. Na segunda-feira, o prédio foi desinfetado e os moradores foram submetidos a testes depois que uma mulher da Somália teve resultado positivo para a COVID-19.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou que "intérpretes, psicólogos e assistentes sociais estão em contato com os residentes".

"Não há motivo para entrar em pânico. Tudo o que for feito será feito de acordo com as regras", disse o vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias.

Atualmente, cerca de 100.000 solicitantes de refúgio estão na Grécia.

Dois campos de refugiados foram colocados em quarentena após o aparecimento de vários casos do novo coronavírus.

O ministério da Imigração decidiu prolongar o confinamento imposto a todos os campos da Grécia até o próximo 10 de maio, onde 116 mortes por coronavírus foram oficialmente registradas.