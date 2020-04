Comunicado do Business Wire :Mundipharma

A Mundipharma anunciou hoje que iniciará uma ambiciosa série de estudos, tanto in vitro como in vivo para avaliar a eficácia de seus produtos antissépticos BETADINE® contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que causa a doença COVID-19. Os testes serão iniciados em cooperação com os laboratórios BLS3 e especialistas na Ásia, Europa e EUA.

A gama de produtos antissépticos BETADINE®, atualmente em alta demanda em todo o mundo, contém iodopovidona (PVP-I), que é altamente eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos; é por isto que você normalmente vê estes produtos na maioria dos hospitais.

Estudos passados indicam que a gama de produtos antissépticos BETADINE® são altamente eficazes contra uma ampla gama de vírus, incluindo os coronavírus, como o MERS-CoV e o SARS-CoV, que causaram grandes surtos, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). A PVP-I também demonstrou ampla eficácia virucida contra o vírus Ebola, Norovírus e Influenza em vários estudos in vitro.

"Uma gama de estudos indicou que os produtos antissépticos BETADINE® foram eficazes contra os coronavírus SARS e MERS, e estamos cientes de que publicações e protocolos médicos recentes incentivam o uso de soluções da PVP-I; portanto, faz sentido iniciar estudos em cooperação com especialistas para estudos clínicos e in vitro", disse o Diretor Executivo da Mundipharma, Raman Singh.

"Minha esperança é que os produtos antissépticos BETADINE® pode desempenhar um papel de longo prazo na manutenção da curva, assim que voltarmos a uma vida comercial e comunitária mais normal. Como empresa, doamos suprimentos de nossos produtos BETADINE® a hospitais da região a fim de ajudar profissionais de saúde e todos os que estão na linha de frente a trabalhar incansavelmente para que possamos estar seguros e retomar nossa vida diária normal o mais rápido possível", acrescentou Singh.

A gama de produtos BETADINE® contendo a iodopovidona ou PVP-I tem a confiança de hospitais em todo o mundo há mais de 60 anos a fim de prevenir e tratar infecções, incluindo cepas resistentes a antibióticos que causam infecções. A PVP-I funciona ao danificar paredes e estruturas celulares microbianas e interromper vias metabólicas necessárias para a replicação microbiana e a viabilidade microbiana. Em termos leigos, impede efetivamente que bactérias, vírus e fungos se instalem.

"Enquanto aguardamos os resultados dos testes sobre a eficácia de nossos produtos antissépticos BETADINE® contra a SARS-COV-2, é importante observar que uma confirmação definitiva de sua eficácia contra o vírus que causa a COVID-19 só pode ser comprovada após a conclusão do teste", acrescentou Singh.

"No entanto, esperamos que, através deste programa de cooperação em pesquisa, possamos contribuir para superar esta crise global de saúde pública."

Sobre o BETADINE®

A gama de produtos BETADINE® tem a confiança de hospitais e consumidores em todo o mundo há mais de 60 anos para prevenir e tratar infecções. Nos últimos anos, a Mundipharma expandiu a gama de produtos BETADINE® para incluir faixas de iodopovidona e não povidona para prevenção, tratamento e manutenção de uma variedade de condições, desde infecções do trato respiratório superior, infecções de feridas, higiene, infecções femininas e surtos até higiene pessoal e das mãos. Estudos clínicos e in vitro demonstraram que o BETADINA® com iodopovidona mata uma ampla gama de bactérias, vírus e fungos, incluindo cepas resistentes a antibióticos.

®: BETADINE é uma marca registrada da Mundipharma

Sobre a Mundipharma

As empresas associadas independentes da Mundipharma são entidades privadas que cobrem os mercados farmacêuticos do mundo. A Mundipharma é um excelente exemplo de empresa que fornece produtos de alta qualidade de modo consistente, mantendo os valores que representam a empresa. Nossa missão é aliviar o sofrimento dos pacientes com câncer e sem câncer bem como melhorar substancialmente sua qualidade de vida. A Mundipharma dedica-se a trazer aos pacientes com doenças graves e debilitantes o benefício de novas opções de tratamento em áreas como dor, oncologia, assistência oncológica, oftalmologia, doenças respiratórias e atendimento ao consumidor.

Para mais informação, acesse: www.mundipharma.com.sg.

