Arábia Saudita vigia mercado petroleiro e diz estar pronta para agir

A Arábia Saudita declarou, nesta terça-feira (21), que acompanha de perto a evolução do mercado de petróleo e que está pronta para agir, depois que os preços chegaram a mínimos históricos.

"O reino continua vigiando estreitamente a situação nos mercados petroleiros e está pronto para tomar qualquer medida adicional em cooperação com a Opep+ (os membros da Opep mais países associados) e outros produtores", informou o governo saudita em um comunicado citado pela agência oficial de notícias.

Primeiro exportador mundial, o reino saudita "está decidido a garantir a estabilidade do mercado petroleiro e confirma seu compromisso com a Rússia para aplicar as reduções (de produção) para os próximos dois anos", acrescentou o governo, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Outro produtor-chave, a Argélia, expressou sua confiança nesta terça. Para o país, a situação está "sob controle", relata a agência oficial de notícias, APS.

"Antecipamos essa crise e tomamos nossas precauções", acrescentou o governo, segundo a mesma agência.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, e até mesmo os Estados Unidos, negociaram uma drástica redução da produção de cru para frear a queda vertiginosa das cotações no mercado, sem sucesso.