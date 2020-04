Vendas de casas usadas caem 8,5% em março nos EUA por extensão do confinamento

As vendas de imóveis usados nos Estados Unidos caíram 8,5% em março, na comparação com fevereiro, devido à crise do novo coronavírus - apontam dados da Associação Nacional de Agentes Imobiliários (NAR) publicados nesta terça-feira (21).

Ainda assim, acrescenta a NAR, o volume de transações continua elevado.

Ao todo, 5,27 milhões de casas já construídas foram revendidas nos Estados Unidos, abaixo dos 5,35 milhões esperados pelos analistas.

A NAR estima que as vendas continuarão caindo nos próximos meses, e os preços, subindo.