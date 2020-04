México eleva nível de alerta após aumento acelerado de casos de coronavírus

O México elevou, nesta terça-feira (21), o nível de alerta sanitário, diante do aumento acelerado de casos de contágio do novo coronavírus - informou o governo, que teme uma saturação do sistema hospitalar.

"Hoje queremos dar por iniciada a fase três da epidemia de COVID, lembrando que estamos na fase de rápida ascensão, na qual vai se acumular um grande número de contágios e de hospitalizações", disse o subsecretário de Saúde do México, Hugo López-Gatell, em entrevista coletiva junto com o presidente Andrés Manuel López Obrador.