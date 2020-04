Itália deve começar reabertura econômica em 4 de maio, mas de modo gradual

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, confirmou nesta terça-feira que o país pode começar sua reabertura econômica em 4 de maio. Ele minimizou qualquer esperança, porém, de um relaxamento total em algumas das medidas mais estritas de quarentena em vigor entre as democracias ocidentais.



"Muitos cidadãos estão cansados dos esforços que têm sido feitos até agora e gostariam de um relaxamento significativo dessas medidas, ou mesmo sua total abolição", afirmou Conte no Facebook. "Uma decisão desse tipo seria irresponsável."



Conte disse que as medidas para relaxar as restrições devem ser anunciadas antes do fim desta semana. Também adiantou que serão levadas em conta as diferentes circunstâncias de cada região, nesse processo. Fonte: Associated Press.