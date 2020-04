Rainha Elizabeth II celebra confinada seu 94º aniversário

A rainha Elizabeth II celebrou, nesta terça-feira (21), seu 94º aniversário, confinada no Castelo de Windsor, sem sua família e sem as tradicionais salvas de honra.

Em meio à pandemia que atinge duramente seu país, a rainha considerou essas celebrações inadequadas.

A soberana está há semanas confinada nesse castelo ao oeste de Londres com seu marido, o príncipe Philip, de 98 anos.

Devido à idade avançada, ambos estão no grupo de risco da COVID-19.

Nesse contexto, a rainha recebeu parabéns a distância, pelas redes sociais - a começar por seu filho mais velho, o príncipe Charles. O herdeiro do trono britânico tuitou uma série de fotos da soberana ao longo dos anos.

O filho mais velho de Charles, segundo na linha sucessória, príncipe William, publicou uma fotografia dele com a avó e sua esposa, Kate.

No aniversário da rainha, é costume disparar salvas de canhão no Hyde Park, na London Tower e no parque real de Windsor.

"Sua majestade (...) não considerou apropriado nas circunstâncias atuais", explicou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A casa real já havia anunciado que não haverá o tradicional desfile militar, celebrado todos os anos em junho, para festejar oficialmente o aniversário da rainha Elizabeth II.