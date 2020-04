Edição 2020 da Oktoberfest de Munique é cancelada por COVID-19

Prevista para acontecer de 19 de setembro a 4 de outubro, a Oktoberfest de Munique foi anulada, devido à pandemia do novo coronavírus - anunciaram autoridades locais nesta terça-feira (21).

A prefeitura de Munique e o governo da região da Baviera (sul) "concordaram na avaliação de que os riscos são simplesmente muito elevados", com mais de seis milhões de visitantes esperados - entre eles um terço do exterior e, particularmente, da Ásia, disse o chefe de governo do Estado da Baviera, Markus Söder.

"Foi por isso que decidimos que a Oktoberfest não vai acontecer este ano", acrescentou.

Söder deu a entender que o evento poderia ser realizado apenas no caso da descoberta de uma vacina contra o coronavírus, já que é impossível estabelecer regras de distanciamento social em um dos maiores eventos do mundo.

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, disse que é "um dia triste" e um "remédio amargo" para a capital bávara perder a receita gerada com a Oktoberfest.