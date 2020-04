Pamplona suspende festas de São Firmino por coronavírus

As célebres festas de São Firmino em Pamplona, que todo o mês de julho atraem milhares de turistas do mundo inteiro, foram suspensas pela pandemia de coronavírus - informou a prefeitura desta cidade do norte da Espanha, nesta terça-feira (21).

"Não existe outra opção para festas tão multitudinárias e internacionais como as 'saofirminas'", que acontecem de 6 a 14 de julho, disse à prefeitura de Pamplona em uma nota à imprensa.

"Por mais esperada que fosse, esta decisão não deixa de nos causar um pouco de tristeza", lamentou a prefeita interina de Pamplona, Ana Elizalde.

Ela substitui Enrique Maya, que está com a COVID-19.

A pandemia de coronavírus levou ao cancelamento de grandes eventos culturais no mundo todo, como o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça; a Comic-Con de San Diego (EUA); e a Oktoberfest de Munique, na Alemanha, entre muitos outros.