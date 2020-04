Barril de Brent despenca para menos de US$ 20, nível mais baixo desde 2001

O preço do barril de Brent do mar do Norte se situou abaixo dos 20 dólares nesta terça-feira (21), seu nível mais baixo desde dezembro de 2001, devido à queda da demanda de petróleo.

Antes das 7h (horário de Brasília), o barril de Brent do mar do Norte para entrega em junho caiu até 18,10 dólares, embora tenha depois se recuperado, a 21,51.

O barril de petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, também voltou a registrar valores negativos nesta terça, após fechar no vermelho, na segunda-feira, pela primeira vez em sua história.

Seu valor também foi afetado pela queda na demanda em meio à pandemia de coronavírus.

ÀS 5h (horário de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio (último dia de cotação) custava -4,72 dólares, contra os -37,63 dólares registrados no fechamento de ontem.