China garante ser transparente na luta contra coronavírus

A China afirmou, nesta terça-feira (21), que foi transparente em seu combate contra o coronavírus, um dia depois de a chanceler alemã, Angela Merkel, pedir que Pequim esclareça a origem da pandemia.

Em entrevista à imprensa, o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, garantiu que "a China sempre reforçou a cooperação internacional em matéria de prevenção epidemiológica de maneira aberta, transparente e responsável".

Ontem, Merkel pediu ao governo chinês que seja o mais transparente possível sobre a "gênese" do novo coronavírus, depois que Pequim foi acusada de ter minimizado os efeitos da pandemia em seu território.

"Quanto mais transparente a China for sobre a gênese do vírus, melhor será para todos neste planeta", com o objetivo de "aprender com isso", disse a chanceler alemã em uma coletiva de imprensa.

Ao ser questionado sobre essas declarações, Geng afirmou que seu país e a Alemanha mantêm "uma estreita comunicação" para lutarem juntos contra a pandemia.

Em relação à polêmica sobre a origem do vírus, que fez suas primeiras vítimas no final de 2019 em Wuhan (centro da China), Geng reiterou que esta questão é da competência dos pesquisadores.