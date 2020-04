China reporta 11 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, sem mortes

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta segunda-feira, 20, que o país registrou 11 novos casos de coronavírus, com sete de transmissão local, e nenhuma nova morte por covid-19. No total, o país asiático tem 82.758 pessoas infectadas e 4.632 óbitos decorrentes da doença, após a recontagem na província de Wuhan. Globalmente, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, 2,47 milhões de pessoas já foram contaminadas e mais de 170 mil morreram por causa do novo coronavírus. (Com informações da Associated Press).