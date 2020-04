Covid-19: EUA mantêm restrição em fronteiras; Georgia reabrirá parte do comércio

O Departamento de Segurança Interna norte-americano informou na segunda-feira (20) que o Canadá e o México concordaram em estender as restrições a viagens não essenciais através de suas fronteiras com os EUA por mais 30 dias. As restrições foram implementadas em 21 de março. Segundo o governo dos EUA, as viagens não essenciais incluem aquelas que são consideradas de natureza turística ou de lazer. No Estado americano da Georgia, parte do comércio, como academias e salões de beleza, vai reabrir nesta sexta-feira, dia 24, segundo o governo do EStado, após semanas de quarentena para tentar conter o avanço do novo coronavírus. (Com informações da Associated Press).