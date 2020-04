O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que receberá amanhã o governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, que se tornou uma das principais figuras na luta contra o coronavírus nos Estados Unidos.

"Será no Salão Oval amanhã (terça-feira)", disse Trump, que fala há dias sobre sua boa sintonia com Cuomo depois de criticá-lo duramente no início da epidemia, acusando-o de falar demais e não agir o suficiente.