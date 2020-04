Clube dinamarquês propõe 'drive-in' para torcedores assistirem jogos

Carros estacionados em frente a telões gigantes transmitindo o jogo em um estádio adjacente é a solução proposta pelo clube dinamarquês de primeira divisão Midtjylland, para permitir que os torcedores apoiem sua equipe diante das restrições relacionadas ao novo coronavírus.

"Primeiro, poderemos acomodar cerca de 2.000 carros com até cinco torcedores em cada um deles", no estacionamento do estádio, explicou Mads Hviid Jakobsen, porta-voz do clube da cidade de Herning (no oeste do país), campeão da liga dinamarquesa em 2018 e ocupando atualmente a liderança.

O anúncio deste inédito 'cinema drive-in futebolístico' provocou entusiasmo nas redes sociais.

"Estou orgulhoso do meu clube", comemorou um internauta no Facebook, enquanto outro ficou feliz "por não ter que me congelar da próxima vez" que assistir um jogo.

A primeira divisão dinamarquesa está suspensa desde meados de março, após a aplicação de restrições rígidas para atenuar a propagação da epidemia do novo coronavírus.

Os jogos, com portões fechados, poderão ser retomados na segunda quinzena de maio.

"Esperamos que a primeira partida seja entre 21 e 31 de maio", disse Hviid Jakobsen.

Nesta primeira experiência, os torcedores poderão acompanhar os comentários em áudio transmitidos pelo rádio do carro, informou o clube em um comunicado.

"Se for um sucesso, podemos chegar a 12.000 carros", disse o porta-voz do Midtjylland, para a satisfação de até 60.000 torcedores que estão privados do futebol no estádio devido ao coronavírus.

O estádio de Herning, o MCH Arena, pode receber 11.800 espectadores.