Coronavírus: França supera 20.000 mortos, +547 óbitos em 24h

A França superou nesta segunda-feira (20) os 20.000 mortos devido ao novo coronavírus, com 547 novas mortes registradas desde domingo, mas o número de pacientes hospitalizados e internados em terapia intensiva continua a diminuir lentamente, anunciou o diretor-geral de Saúde.

"Esta tarde, nosso país ultrapassou uma marca simbólica e particularmente dolorosa", disse Jérôme Salomon.

No total, 20.265 pessoas morreram desde o início da epidemia no início de março: 12.513 no hospital (+444 em 24 horas) e 7.752 em lares de idosos e outros estabelecimentos médico-sociais (+103).