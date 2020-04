O preço do barril de petróleo WTI, a referência nos Estados Unidos, caiu abaixo de US$ 10 nesta segunda-feira, seu nível mais baixo desde o colapso da demanda durante a pandemia de coronavírus.

Por volta das 13h50(horário de Brasília), o barril do WTI para entrega em maio era de US$ 7,90 no mercado de ações em Nova York.