Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, líder global em identidade aumentada, anunciou que os terminais biométricos da MorphoWaveTM Compact foram implantados em vários novos condomínios residenciais na região de Barueri, em São Paulo, Brasil. Moradores, prestadores de serviços e visitantes agora desfrutam de controle de acesso eficiente, com mais segurança e conveniência.

MorphoWaveTM Compact é uma revolucionária e exclusiva tecnologia de controle de acesso biométrico: o leitor realiza uma digitalização em 3D e verificação de quatro impressões digitais em menos de um segundo, com um gesto de mão simples, rápido e totalmente sem contato. Isto proporciona não apenas comodidade e velocidade, mas também é mais higiênico, pois os dedos nunca entram em contato com o sensor.

Esta solução já foi implantada em importantes condomínios e clubes da região de São Paulo (como Residencial Alphaville Zero, Residencial Alphaville 1, Tamboré 1, Tamboré 3, entre outros), sendo que realmente revolucionou o modo como os moradores entram e saem de seus condomínios.

MorphoWaveTM Compact também tem um alto valor aos integradores de sistemas. Sua instalação é rápida e simples em portões e catracas existentes que podem ser reutilizados: foram necessários cerca de 20 dias para implantar este projeto na região de Barueri. A manutenção também é simplificada, pois estes dispositivos são extremamente confiáveis, sem peças em movimento e sem atrito devido à experiência do usuário sem contato.

Segundo Ricardo Miralha, gerente regional de vendas para o Brasil e Cone Sul da IDEMIA, MorphoWaveTM Compact oferece maior segurança e conveniência a funcionários, residentes e visitantes de condomínios. "Há maior agilidade na entrada dos moradores, o que oferece maior segurança; leva apenas 30 segundos para registrar um novo usuário. Além disto, como não há contato direto entre o usuário e o leitor, a higiene é outro ponto muito importante.."

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo em que vivemos hoje. Ao proporcionar a identidade aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança, garantindo transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos identidade aumentada a clientes internacionais dos setores financeiro, telecomunicações, identificação, segurança pública e IoT. Com 13.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

