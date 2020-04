Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções em Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), anunciou hoje um novo cliente para o fornecimento de 100 megawatts de potência HPC através de sua nova instalação no Texas (Estados Unidos).

O novo cliente é o primeiro cliente norte-americano da Northern Data AG e será atendido pelo maior data center de HPC do mundo, localizado no Texas, que deverá começar a operar em breve.

O data center de HPC da Northern Data está em construção e abrange uma área de mais de 100 acres, o que corresponde ao tamanho de cerca de 57 campos de futebol. Os clientes internacionais assinaram contratos com uma duração de aproximadamente cinco a 10 anos, totalizando até 450 megawatts no total, o que significa a garantia de quase metade da meta de 1 gigawatt para o final de 2020. A empresa continua planejando uma capacidade total utilizada de 1 gigawatt no local do Texas até o final do ano, com uma expansão para até 3,6 gigawatts nos próximos anos.

"Depois de assinar com empresas multinacionais para nosso mais novo local no Texas, este primeiro cliente norte-americano é outra grande conquista para nossa equipe nos Estados Unidos. Em comparação com os data centers convencionais, estes 100 MW são, por si só, um múltiplo da capacidade da maioria dos data centers do mundo", explicou Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG. "Isso destaca nossa posição como líder mundial em soluções de HPC em larga escala."

Na fase inicial, o novo parceiro da Northern Data fará um investimento adicional de US$ 30 milhões em despesas de capital. A Northern Data está planejando colocar o cliente on-line no segundo semestre de 2020.

A empresa também está em negociações finais com outros clientes de grande porte e segue confiante em atingir a meta de cumprir a utilização de 1 gigawatt em capacidade total até o final de 2020.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), oferecendo soluções nos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, aplicativos blockchain, streaming de jogos e outros. Operando internacionalmente, a empresa evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções em HPC no mundo inteiro. A empresa oferece soluções em HPC, estacionárias em grandes data centers de ponta, bem como em data centers móveis de alta tecnologia, que podem estar em qualquer parte do mundo. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. Atualmente, no Texas, a Whinstone está construindo o maior data center de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação especializada de HPC do mundo.

Aviso legal:

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de nenhum valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou outro tipo de decisão de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada. Este comunicado e as informações aqui contidas não são para distribuição direta ou indireta nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão.

-0- *T Idioma:PortuguêsEmpresa:Northern Data AGThurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt/MainAlemanhaTel.:+49 69 34 87 52 25E-mail:info@northerndata.deSite:www.northerndata.deISIN:DE000A0SMU87WKN:A0SMU8Listada:Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt, Munique (m:access), Tradegate Exchange*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200420005586/pt/

Assessoria de imprensa: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Chefe de Comunicação Corporativa E-mail: h.duerr@northerndata.de Tel.: +49 69 348 752 89 Relações com investidores: Sven Pauly E-mail: ir@northerndata.de Tel.: +49 89 89 82 72 27

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.