International Booker Prize adia anúncio do vencedor

O anúncio do vencedor do International Booker Prize foi adiado devido à pandemia de coronavírus, anunciou a organização do prêmio.

Dotado com 50.000 libras (62.000 dólares), o prêmio que recompensa traduções ao inglês de obras de autores de todo o mundo é a versão internacional da premiação literária mais importante do Reino Unido.

O vencedor desta edição seria anunciado em 19 de maio, mas devido às medidas de confinamento a cerimônia foi adiada por alguns meses. A data ainda será definida.

O prêmio deste ano tem como finalistas a mexicana Fernanda Melchor, a argentina Gabriela Cabezón Cámara, a iraniana Shokoofeh Azar, o alemão Daniel Kehlmann, a japonesa Yoko Ogawa e a holandesa Marieke Lucas Rijneveld.